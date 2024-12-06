DHA

Tüm dünyada 'Noel Baba' kimliğiyle tanınan Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümü Antalya'da anıldı.

Aziz Nikolaos, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyanlığın önemli azizlerinden biridir.

Her yıl 6 Aralık'ta olduğu gibi, bu yıl da mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini düzenlendi.

"NOEL BABA" İÇİN ÖZEL AYİN

343 yılında 65 yaşında hayatını kaybeden Aziz Nikolaos için düzenlenen ayin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Fener Rum Patrikhanesi'nden Demre Metropoliti Hrisostomos Kalaycı tarafından yönetildi.

AYİNE YOĞUN İLGİ

Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya ve değişik ülkelerden gelen çok sayıda din adamıyla çoğu Ortodoks ve Rus vatandaşı 500'e yakın kişi katıldı.

Saat 09.00'da başlayan ayin, 12.00'ye kadar sürdü. Yurt dışında yaşayan veya Türkiye'den ayine katılan Hristiyanlık dinine mensup kişiler, ayinde Hz. İsa ve Aziz Nikolaos'un fotoğrafları önünde istavroz çıkardı. Ayinde katılımcılara tuzlu ekmek ikram edildi.

"AZİZ NİKOLAOS ANTALYALI"

Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, 6 Aralık'taki anma etkinliği için Fener Rum Patrikhanesi'nin izin istediği ve bazen Fener Rum Patriği, çoğu zaman yardımcısının yönetiminde yaklaşık 30 yıldır burada ayin düzenlendiğini söyledi. Aziz Nikolaos'un Antalyalı, Demreli olduğunu dile getiren Sezgin, “Hemşehrimiz, Hristiyanlık tarihi açısından, Ortodoks Hristiyanlığı açısından çok önemli, azizlik mertebesine yükseltilmiş bir Hristiyan büyüğü. Aslında bir Anadolu ereni. Milattan sonra üçüncü yüzyılın sonu, dördüncü yüzyılın başında tek tanrılı dinlere inanan insanlardan.

Hristiyanlık tarihi için de çok kıymet verilen, azizlik mertebesine yükseltilen bir şahsiyet. Patara'da doğmuş. Demre'ye, Myra'ya gelip burada din eğitimini alıp, burada yaşamış ve burada dini vecibelerini yerine getirmiş bir kişi" dedi.

300 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Aziz'in yaptığı iyiliklerle, bu iyilikleri de kadim Anadolu uygarlıklarındaki insanların yaptığı gibi karşı tarafı utandırmadan, mahcup etmeden yapmasıyla çok ön plana çıktığını anlatan Sezgin, “Yakın zamanda Noel Baba kimliğiyle tanınan Aziz Nikolaos, milattan sonra üçüncü yüzyılın sonu, dördüncü yüzyılın başında bu coğrafyada yaşamış. Dördüncü yüzyılın sonunda burada vefat edip, mezarını da burada defnetmişler. Aradan geçen yıllar içerisinde mezarının olduğu düşünülen yere bir kilise inşa edilmiş ve orası ziyaretgah olarak Hristiyan Ortodokslarca çok ziyaret edilmiş.

Yıllar içerisinde de ihtiyaca binaen kilise büyütülerek bugünkü haline getirilmiş. Şu anda buraya gelip ziyaret eden Hristiyanlar, hac vazifesini yerine getirmiş sayılıyorlar. O yüzden de ziyaretçilerimiz yıl içerisinde belli dönemlerde ve yazın gayet yoğun. Bu sene için 300 bine yaklaştı" diye konuştu.

AZİZ NIKOLAOS

Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde doğdu. Genç bir din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldi. Myra'da din adamı olarak görev yaptı.

Ömrünü çocukların, denizcilerin koruyuculuğuna, fakir genç kızlara yardıma adadı. Bir Anadolu ereni olarak 6 Aralık 343 tarihinde 65 yaşında hayatını kaybetti.

Likyalılar, bu önemli aziz için milattan sonra 6'ncı yüzyılda bir kilise inşa ederek, içindeki lahde Aziz Nikolaos'u sonsuz uykusuna bıraktı. Mezarı, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yer alıyor.

KEMİKLERİ ANTALYA MÜZESİ'NDE SAKLANIYOR

Aziz Nikolaos'un kemiklerinin bir bölümü, Haçlı Seferleri sırasında 1043 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar tarafından kaçırıldı, Bari'de yaptırılan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne konuldu.

Aziz Nikolaos'un olduğu kabul edilen kemiklerin bir bölümü, bugün Antalya Müzesi'nde saklanmaktadır.

Dünyanın birçok kentinin 'koruyucu azizi' olarak kabul edilen Aziz Nikolaos adına yapılmış, dünyanın çeşitli ülkelerinde 2 bine yakın kilise bulunuyor.