Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar

Antalya’nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi’nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, ahırındaki keçilerin olağandışı şekilde koşturduğunu fark edince durumu kontrol etmeye gitti.

POŞETE SIKIŞAN KEÇİ KURTARILDI

Ahıra giren Kılar, bir keçinin kafasına poşet geçtiğini gördü. Hemen müdahale ederek keçiyi poşetten kurtardı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kılar, keçinin merakla kafasını poşete soktuğunu, çıkaramayınca diğer keçilerin de paniğe kapılıp kaçıştığını gördü.

"MERAKLI KEÇ, SÜRÜNÜN KALANINI EPEY KORKUTMUŞ"

Çiftliğinde yaklaşık 100 cüce keçi besleyen Kılar, yaşananları şu sözlerle anlattı: