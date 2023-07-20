Antalya'da binlerce halının serildiği tarlalar renklendi Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlaları yazın halı tarlasına dönüşüyor. Birbirinden farklı renk ve desende dokunan yün halılar arasında dolarla yurt dışına satılanları da bulunuyor.

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DHA

Turizm kenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarda halı tarlasına dönüşüyor.

Farklı renk ve desenlerde dokunan yün halılar, yüzlerce dönüm araziye serilip günlerce güneşte bekletiliyor.

Nem nedeniyle içerilerinde biriken ve zarar veren bakteri ve böceklerden arındırılan halıların renkleri de güneşle birlikte daha pastel tonlara kavuşuyor.

2 bine yakın halı serdi

Döşemealtı ilçesinde yıllardır halı alım ve satışının yanı sıra onarımını da yapan Halil Börekçi, bu yıl buğday hasadının ardından 25 dönümlük tarlasına 2 bine yakın halı serdi.

Çalışanlar, sabah erken saatlerde halıları tarlaya serip, gölgelik alanlarda onarılması gerekenleri onarıyor.

Halılar akşama kadar güneşlendiriliyor

Öğleden sonra da halıların diğer yönleri çevrilip akşama kadar güneşlendiriliyor. Bu işlem günlerce sürüyor.

Halıların tamamının yün dokuma olduğunu belirten Halil Börekçi, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nden dahi güneşte bekletilmesi için gönderilen halılar olduğunu söyledi.

Yüksek fiyattan satılıyor

Halılar arasında nadir bulunan ve yüksek fiyatlardan satılanlar da var.

25 metrekarelik Hereke halısı dolarla satıldı

Kocaeli Hereke'de dokunan 60 yıllık yün halı da halı tarlasına güneşlenmesi için serildi.

25 metrekarelik halı, 13 bin dolardan yurt dışındaki bir kişi tarafından alındı.

Güneşlenme işlemi bittikten sonra halı, özel kargo ile sahibine gönderilecek.

Havanın bugünlerde 45'li dereceleri gördüğü kentte halı güneşlendirme işleminin çalışanlar açısından zorlu olduğunu belirten Börekçi, şöyle devam etti:

Her yıl olduğu gibi yine halı tarlasını faaliyete geçirdik. Halılarımız burada güneşlendirilip, daha sonra yıkanıp sahiplerine teslim edilecek. Bu işlemle hem halıya zarar veren bakteriler ve akarlar arındırılıyor hem de yün iplik güneşte kendi rengini buluyor. Daha canlı oluyor.

İlçenin farklı noktalarındaki halı tarlaları turizme de katkı sunuyor.

Yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları, halı tarlalarına gelerek, buralarda fotoğraf çekip, ilçe turizmine katkı sağlıyor.