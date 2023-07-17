Antalya'da El Nino sıcaklarından etkilenen hayvanların imdadına yetiştiler Turizm kentinde hava sıcaklığı 45 derece ve üstüne çıkınca, hayvanlar da vatandaşlar kadar zor anlar yaşamaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkili oluyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Antalya da bu sıcaklıklardan nasibini fazlasıyla alan kentler arasında.

Hava sıcaklığı 45 derece

Turizm kentinde yaklaşık 4 gündür El Nino sıcaklıkları etkili oluyor. Gece saatlerinde 35 dereceleri gören kentte gündüz saatlerinde bu sıcaklık 45 ve üzerine çıkıyor.

Nem oranının düşük olmasıyla birlikte güneş yakıcı özelliğini daha çok gösterirken, sokağa çıkan insan sayısında da azalma yaşanıyor.

Vatandaşlar hayvanların imdadına yetişti

Sokak ve caddelerin boşaldığı Antalya’da, insanlar kadar hayvanlar da aşırı sıcaktan dolayı etkileniyor.

Kentin farklı noktalarında çekilen görüntülerde, köpeklerin süs havuzu ve su birikintilerine girdikleri gözlendi.

Yine sıcaktan dolayı kendinden geçen bir karga ile kumrunun da imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti.

Her iki hayvan suyla serinletilerek kendine getirildi.