Antalya'da nem bunlattı, sahiller doldu Kentteki termometreler 44, araç termometreleri ise 47 dereceyi gösterince, sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahile akın etti.

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İHA

Antalya'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 45 civarında seyretti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bazıları ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

SAHİLDE YOĞUNLUK

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Ahmet Gökgöz, “Tatil amaçlı Antalya'ya geldim. Antalya'da hissedilen sıcaklık 45-50 derece vardır, ama hava yine de çok güzel. Tatilim çok güzel geçiyor. Deniz güzel, Konyaaltı'ndaki deniz suyu hiçbir yerde yok diyebilirim” dedi.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olduğunu söyleyen Dilek Üstündağ ise “Bu gün hava çok güzel ve bizde arkadaşlarımla denize geldik. Şu anda hava 40 derece vardır. Burada hafta sonu olduğu kadar bugün de yoğunluk var. Haftada iki defa yüzmek için geliyorum, deniz aşığıyım” ifadelerini kullandı.

"YAKICI SICAĞA ALIŞAMADIK"

Önceki günlere göre hava sıcaklığının yüksek olduğunu ve Antalyalı olmasına rağmen sıcak havaya alışmakta zorlandıklarını belirten Barış Sarı'da, “Antalya önceki günlere göre biraz daha sıcak o yüzden kendimizi denize attık. Hava sıcaklığı 40 derecenin altında değildir diye hissediyorum. Konyaaltı Sahili'ne sürekli gelmeye çalışıyoruz, sıcaklardan çok fazla bunalıyoruz ve devamlı denizde buluyoruz kendimizi.

Antalya'nın sıcak havasını deniz ile serinletiyorum. Senelerdir buradayız, burada doğduk büyüdük fakat bu sıcaklara bir türlü alışamadık. Temmuz ve Ağustos ayları özellikle yakıcı geçiyor, o yüzden gelebildiğimiz kadar denize gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)