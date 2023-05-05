İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan emekli Serpil Sözkesen, 2 gün önce öğleden sonra Doğugarajı’ndan KC-34 levhalı belediye otobüsüne bindi.

Sırt çantasıyla en arka koltuğa geçen Sözkesen, yol uzun olduğu için küçük el çantasından müzik dinlemek için kulaklığını çıkardı.

İçinde para ve altın bulunan el çantasını sırt çantasının üstüne koyan Sözkesen, yolcuğuna devam etti.

Bir süre sonra el çantası, sırt çantasının üstünden kayarak koltuğun arasına düştü.

Çantasının düştüğünü fark etmeyen Sözkesen, mahalleye geldiğinde otobüsten indi. Son durağa gelen şoföre 12-13 yaşlarında bir çocuk, bulduğu çantayı teslim etti.

Şoför içinde para, altın, banka kartı, kimlik kartı, otobüs kartı bulunan çantayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına tutanakla teslim etti.

Belediye yetkilileri, otobüs ve kimlik kartı üzerinden hemen Sözkesen’e ulaştı. Çantasının olmadığını gelen telefonla öğrenen Serpil Sözkesen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına geldi ve kendisine sorulan soruların ardından çantasına kavuştu.

Çantayı otobüste unuttuğunu fark etmeyen, belediye yetkilileri kendisine ulaştığında büyük sevinç yaşayan Sözkesen, kayıp eşya bürosuna gelerek çantasını teslim aldı. Otobüs içerisinde yer alan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sözkesen'in telefonla konuşurken çantasını almayı unutarak otobüsten inmesi ve şoförün çantayı bulması yer aldı.

Ertesi gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından bir telefon geldiğini dile getiren Sözkesen, şunları söyledi:

Ablam telefonumu açıyor, herhangi bir kayıp eşyamız var mı diye soruyorlar. Ablam durumu anlattı. Sonra jeton düştü. Masanın üzerine baktığımda küçük çantamın olmadığını fark ettim. Numarayı geri aradım, durumu anlattım. Bir gün boyunca çantamın kaybolduğunun farkında değildim. Çantanın içinde, zincir, gram altın, emekli maaşım, kartlarım, bir miktar para vardı. Çantama kavuşmam çok güzel. Hele hele içi dolu şekilde çantamın bana geri ulaşması çok çok güzel. Herkesten Allah razı olsun. Ertesi günü akşam ödeme yapacağım zaman belki çantamın olmadığının farkına varırdım. Hiçbir şeyin farkında değildim. Nerede nasıl düşürdüğümü düşünecektim. Ama elime geçer miydi geçmez miydi bilmiyorum. Altınla birlikte çantanın içinde yaklaşık 20 bin lira vardı. Çantam bulununca çok çok mutlu oldum. Babamın emekli maaşıydı o ve gelirim azdı. Bana çok çok büyük ödül gibi bir şey oldu.