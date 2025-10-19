Antalya'da sahiller doldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de birçok ilde kış yüzünü gösterirken Antalya'da yaz mevsimi devam ediyor.

Hava sıcaklığı İstanbul'da 17 derece Ankara'da ise 18 dereceleri görerek soğuk hava etkisindeyken Antalya'da ise hava sıcaklığı, öğlen saatlerinde 26 derece olarak ölçüldü.

DENİZ KEYFİ

Pazar günü olması nedeniyle sıcak ve güneşli havayı gören Antalyalılar ve yabancı turistler, Konyaaltı sahiline akın etti.

Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile ağaç altlarında oturarak vakit geçirdi.

Hava sıcaklığını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Konyaaltı Sahili'nde denize girerken, bazıları da SUP tercih etti.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Yazdan kalma havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne gelen ve denize giren Mert Şahin isimli vatandaş, "Güneş yakıyor, ısıtıyor zaten, rüzgar da olmasa tam tadında. Su sıcaklığı da güzel, her halde 20-22 derece dolaylarındadır.

Sabah geldik, bir kahvaltı yaptık ardından da denize girdik. Antalya hayatı standart, dedem ocak ayında bile girerdi. 7/27 denize girerdi, Antalya cennet gibi bir yer." ifadelerini kullandı.