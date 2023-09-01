Antalya'da sahilleri açık hava otellerini aratmadı Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar, geceyi Konyaaltı sahilinde geçirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kalabalık artmaya başlarken, geceden gelenlerin ise uyumaya devam ettiği görüldü.

İHA

Turizmin gözdesi Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soluğu sahilde alıyor.

Evlerinde klima altında uyumak istemeyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı sahilinde bazı vatandaşlar, kalabalık arasında uyukladı.

Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu, bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlenirken, uyuyanlar ise rahatını bozmadı.

"Pazar sabahı burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz"

Konyaaltı sahilinde 26 yıldır dalış kulübü işleten Mustafa Karsanba, “Gelen yerli ve yabancı turistlere dalış yaptırıyoruz. Bu sayede turizme katkı sağlıyoruz. Deniz canlılarını görme şansı buluyorlar. Sabahları yerli halkımız çok yüzmeye geliyorlar. Geceden kalan arkadaşlarımız sahili kirletiyor, çok fazla sinek var.

Gece 00.00’dan sonra çok fazla kalan var. Zabıta ekipleri çadır kurulmasına izin vermiyor. Belediyenin ekipleri sahili çok güzel temizliyorlar, ama bazen onlar yetersiz kalıyor. Pazar sabahında burada yatan yüzlerce insan görebilirsiniz.” dedi.

"Çoğu zaman yatağını yorganını getirenleri, çadır kuranları görüyoruz"

Sahile arkadaşları ile yüzmek için gelen Mahmut Mahir Deniz ise “Her sabah geliyorum, sahilde kalan insanları görüyoruz. Antalya iklim olarak buna uygun olunca gece burada konaklıyorlar. Bu aynı zamanda bir kirlilik de oluşturuyor.

Çoğu zaman yatağını yorganını getirenleri, çadır kuranları görüyoruz. Temmuz ve ağustos ayı daha yoğundu. Şimdi biraz daha azaldı. Zabıta çadır kurulmasına izin vermiyor” diye konuştu.