Antalya'da sıcak hava vatandaşları bunalttı, sahiller doldu

AA
Haziran ayına girilmesiyle beraber Antalya'da sahiller doldu.
Sıcaklığın arttığı kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.
Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.
Bazıları yüzdü bazıları da güneşlendi: Antalya'dan yaz manzaraları
Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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