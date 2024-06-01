Antalya'da sıcak hava vatandaşları bunalttı, sahiller doldu Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

AA

Haziran ayına girilmesiyle beraber Antalya'da sahiller doldu.

Sıcaklığın arttığı kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

Bazıları yüzdü bazıları da güneşlendi: Antalya'dan yaz manzaraları

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)