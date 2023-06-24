Antalya'da sıcaklar başladı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya’da, öğle saatlerinde etkisini iyice artıran kavurucu sıcaklar sebebiyle sokaklar boşalırken vatandaşlar sahillere akın etti.

İHA

9 günlük Kurban Bayramı başladı...

Bunun ardından yurdun birçok noktasında yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya'da da bayram yoğunluğu başladı.

Hava sıcaklığının termometrelere 41 derece olarak yansıdığı kentte, sıcak havadan bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Vatandaşlar denize girdi

Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti.

Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti.

Çocuklar ise denizde doyasıya eğlendi Akdeniz'in turkuaz maviliği ve Konyaaltı sahil drone ile de görüntülendi.

"9 günlük bayram tatili her zaman yoğunluk oluşturur"

Malatya’dan Antalya'ya 9 günlük bayram tatili için gelen Bülent Taşgın, şu ifadeleri kullandı: