Antalya'da sıcaklık 32 dereceye ulaştı! Sahillerde renkli görüntüler oluştu Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya'da, plajlar doldu. Denizin ve gübeşin tadını çıkaran vatandaşlar, aileleriyle eğlenmeyi de ihmal etmedi. Ortaya çıkan görüntüler, görenlerin içini ısıttı.

DHA

Yaz aylarının ortalarına gelmeye başladığımız şu günlerde, sahiller dolmaya başladı.

Türkiye'de yerli ve yabancı turistin rotası ise her zamanki gibi Antalya oldu.

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya'da Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Antalya sahillerinde keyifli anlar

Antalya'da sıcaklıklar artmaya başlarken, hafta başında hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte, Meteoroloji verilerine göre bugün hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Bazı kişiler serinlemek için sıcaklığı 25 dereceyi bulan denize girdi, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.