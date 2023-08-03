Antalya'da sıcaklık artıyor! Nem vatandaşları bunalttı Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem zor anlar yaşattı.

AA

Kavurucu sıcaklar yeniden etkili oldu...

Vatandaşı bunaltan sıcak havalar vatandaşa zor anlar yaşatıyor.

Yaşanan sıcak havalar hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar bir diğer yandan da nemle mücadele ediyor.

Sıcakların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Antalya oldu.

Nem yüzde 72'ye ulaştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranını ise yüzde 72'e ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinin karşısında yer alan Beydağları nem nedeniyle görülemez duruma geldi.

Vatandaş denize girdi

Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Öte yandan bazı tatilciler de parklardaki palmiye ağaçlarının altındaki gölge alanlarda dinlendi.