Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaş Burguç'ta 5 dakikada serinliyor Şifalı su kaynağı Burguç, 12-13 dereceye kadar düşerek sıcaktan bunalanların adresi olurken son derece soğuk olan suyun içerisinde vatandaş en fazla 5 dakika durabiliyor.

İHA

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında...

El Nino ve çöl sıcakları etkisini artırarak yurdun birçok noktasında vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

Sıcakların etkisini gösterdiği kentlerin başında ise turizm kenti Antalya geliyor.

Termometrelerin 45 ve üzerine çıktığı kentte vatandaşlar ile tatilciler sıcaktan bunalmış durumda.

Tatilciler sıcaklardan bunalarak serinlemek için farklı noktalar arıyor.

Mineralli su 12-13 dereceye kadar düşüyor

Bunun ardından Demre’de bölge halkı ve tatilciler, 16,5 derece olan ve zaman zaman 12-13 dereceye kadar düşüp mineralli su özelliği bulunan ‘Burguç’a akın ediyor.

İçenin batı çıkışındaki Kaş turizm yolu güzergahında yer alan Burguç'a gelenler, çöl sıcaklıklarına karşı buz gibi suya girip serinliyor.

Çamur sürüp hem şifa hem de güzellik arıyorlar

Kaynakta, vatandaşlar havuza atlayarak veya suyun kaynağına oturarak serinliyor, bazıları da bu sularda egzama, romatizmal ve cilt hastalıklarına karşı şifa arıyor.

Tatilciler, cilt sıklaştırıcı özelliği olan çamuru da vücutlarına sürerek estetik şifanın yanında güzellik de arıyor.

"Tereyağı gibi eriyoruz"

Havanın çok sıcak olduğunu belirten bölge halkında Hayrettin Özdemir, “Tereyağı gibi eriyoruz. Buradaki su çelik gibi, onunla serinliyoruz” diye konuşurken, Finike ilçesinden Burguca serinlemeye gelen Melahat Bacaklar “Burguç çok güzel, girince rahatlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"50 yaştan sonra biz de güzelleşelim dedik"

Aksaray’dan Demre’ye tatile gelen Avni Kocaöz de, “Su çok soğuk. İnsan içerisinde 5 dakika duramıyor. Çamurun cildi güzelleştirdiğini söylediler. 50 yaştan sonra biz de güzelleşelim dedik. Eklem ağrısı ve romatizmaya da iyi geldiği söylendi, o yüzden vücuduma çamur sürdüm. Demre, çok güzel bir yer” dedi.

"Titreye titreye uyuyorsunuz"

Aşırı sıcaktan dolayı çok bunaldıklarını söyleyen Sinan Özyay, "Demreli olarak sıcaktan bunalıyoruz. Vaktimizi burada geçiyoruz. Suda da 5 dakikadan fazla kalamıyorsunuz. Serin serin evinize gidiyorsunuz, titreye titreye uyuyorsunuz." diye konuştu.

"İnanılmaz soğuk"

Demre Belediyesi çalışanlarından Funda Şahin ise, insanların 40-45 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra buraya akın etmeye başladığını ve Burguç'un inanılmaz soğuk olduğunu anlattı.

Şahin, yaz aylarında bütün Demreliler ve diğer illerden gelen vatandaşlar ile turistler burada serinlediğini, bazıların da çamurlu suyla şifa ve güzellik aradığını söyledi.