Antalya'da şiddetli fırtınada sökülen ağaçlar okula zarar verdi

İHA

Yurt genelinde kar yağışları etkisini sürdürüyor.

Kimileri kar yağışının tadını çıkarırken, kimileri ise karla karışık gelen sorunlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Antalya'da gece saatlerine başlayan kar yağışı ise olumsuz manzaralara sahne oldu.

Manavgat ilçesine bağlı Sülek Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle mahallede bulunan okul da zarar gördü.

"SÖKÜLEN AĞAÇLAR OKULA ZARAR VERDİ"

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, "Manavgat genelinde bu gece etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar bir çok mahallede zarara yol açtı. Seralarda oluşan zararların yanında Sülek Mahallesi'nde okul bahçesinde çok sayıda çam ağacı kökünden söküldü.

Sökülen ağaçlar okulun istinat duvarına zarar verirken, üzerine düştüğü yüksek gerilim hattının kopmasına neden oldu. Fırtına ayrıca bu yıl eğitim-öğretime açılan Sülek İlkokulu'nun bahçesinde bulunan kafeteryayı bulunduğu yerden söküp parçalara ayırdı. Okulun çatısından düşen kiremitler jeneratör ve klima motorlarına büyük ölçüde zarar verdi." dedi.

"BİR SÜRE ELEKTRİKSİZ KALACAĞIZ"

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, gece 04.00-04.30 sıralarında fırtınanın şiddetini artırdığını belirterek, “Okul bahçesindeki ağaçlar büyük bir gürültü ile yıkılırken yüksek gerilim hattına düşerek kopmasına neden oldu. Sabah günün ışımasıyla Manavgat Belediyesi, AEDAŞ ve Kaymakamlık ekipleri gelerek çalışmalara başladı. Ben köyüm adına tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Kablolar koptuğu için bir süre elektriksiz kalacağız. Allah daha büyüğünden korusun.” dedi.