Sonbahar aylarının gelmesiyle tatil beldeleri sezonu sonlandırmaya başladı.
Yabancı ve yerli turistlerin gözdesi Antalya'da ise durum farklı.
Soğuyan havalara rağmen deniz keyfinden vazgeçmeyen tatilciler, soğuk hava nedeniyle boş kalan plajların tadını çıkarıyor.
DENİZDE 3 AYRI HORTUM ÇIKTI
Yurt genelinde etkili olan soğuk havaların Antalya'da da hissedilmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi’nde fırtına gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.
Söz konusu fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi.
İncekum Plajı'nda saat 18.15 sularında denizde 3 ayrı hortum meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam etti. Denizin açıklarında meydana gelen hortum, kısa mesafede görüldükten sonra gözlerden kayboldu.
Hortumlardan birinin etkisini kaybedip saniyeler için gözden kaybolması ise görüntülere yansıdı.
DENİZ KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİLER
Yurt dışında yaşayan tatil için Alanya’ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi.
Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonuna kayıt altına almaktan geri kalmadı.
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