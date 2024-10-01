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Antalya'da tatilciler hortumlara rağmen denizden çıkmadı

Antalya'da tatilciler hortumlara rağmen denizden çıkmadı Alanya'da denizde üç ayrı noktada çıkan hortuma rağmen deniz keyfine ara vermeyen tatilcilerin görüntüleri kameraya yansıdı.