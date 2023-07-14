Antalya’da termometreler 46’yı gösterdi! Vatandaşlar sokaklardan çekildi Antalya’da termometrelerin 46’yı göstermesiyle birliktte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk azaldı. Cadde ve sokaklar boşalırken, dışarıda işi olan vatandaşların ise evlerine gitmek için acele ettiği görüldü.

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Tüm Türkiye sıvak havanlın etkisine girdi. Doğudan batıya kadar tüm yurt kavrulurken, Antalya ise 46 dereceyi gördü.

Vatandaşlar ve turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili olurken, plajların diğer günlere göre fazla kalabalık olmadığı görüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşların plajları bile boş bıraktığı görülürken, cadde ve sokaklarda da durum değişmedi.

Dışarıya çıkanlar güneşten korunmak için şemsiye de kullandı. Yüksek sıcaklıkların hafta başına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

"Sıcaklık bana göre 50'ye yakın"

Sıcağa rağmen güneşlenen Mahmut Turhan, “Gölgeye kaçıyoruz ama bazen güneşlenmek ve bronzlaşmak için çıkıyoruz. Sahilde sıcak etkin, saat 11.00 ile 16.00 arası denize kimse gelmiyor. Her gün böyle oluyor. Bana göre sıcaklık güneşte 50’ye yakındır. Aşırı bir sıcaklık var. Denize girmek serinletiyor. Bu sene sıcaklık çok daha yüksek.” dedi.

"Dışarı çıkmayacaksın, nefes almakta güçlük çekiyoruz"

Gaziantep'ten tatile gelen Sait Sever, “Havalar aşırı sıcak, tatile geldim. Bunaltıcı sıcak var. Birkaç gün böyle geçecek. Ya deniz kenarı ya yayla ya da gölgede olacaksın. Dışarı çıkmayacaksın, insan nefes almakta güçlük çekiyor. Bulunduğum yerde duş, gölge, deniz var. Güneş altında gezmek insanı hasta eder” diye konuştu.

"Eve gitmeye çalışıyoruz"

Denizden eve giden Arda Gürkan, “Mükemmel şehir ama sıcağı çok kötü. Denizden geldik, arkadaşlar yandı bitti. Evimize gitmeye çalışıyoruz. Normalde Cumhuriyet Meydanı böyle boş olmaz. Sıcaktan dolayı kimse yok, durum kötü. Deniz bayağı güzeldi ama çıkışı zor. Eve gideceğiz, duş alıp klimanın altına yatarız. Yürümek bile zor bu havada” ifadelerin yer verdi.