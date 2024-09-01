Antalya'da trol ağları kalamar neslini riske atıyor Antalya'da bulunan Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirilen araştırmada, teknelerin ağlarının kalamarların yumurtalarını öldürmesinden dolayı nesline zarar verdiği sonucuna varıldı.

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DHA

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirdiği dalışta kalamar yumurtalarını görüntüledi.

Trol teknelerin ağlarını denize bırakması nedeniyle kalamar sayısında azalma yaşandığını söyleyen Gökoğlu, trol tekneler ağlarını sürükleyerek bıraktığı zaman; yumurtaların büyük bir kısmının dibe çöktüğünü ve üstü çamurlandığı için oksijen alışverişi kesilen yumurtaların öldüğünü belirtiyor.

KALAMAR YUMURTALARI GÖZLEMLENDİ

Mehmet Gökoğlu, haftada birkaç kez kentin farklı noktalarında dalış yapıyor. Su altı kamerasıyla deniz altını görüntüleyen Gökoğlu, bu kez kalamar yumurtalarını görüntüledi.

DOMUZ BALIĞI ÇEKİMLER BOYUNCA ARAŞTIRMACININ YANINDAN AYRILMADI

Gökoğlu’nun, çekim sırasında kalamar yumurtalarını gözlemlerken yanından ayrılmayan domuz balığı ise su altında insan ile deniz canlısı dostluğunun göstergesi oldu.

"YUMURTALARIN İÇİNDEKİ LARVALAR KALAMARA DÖNÜŞÜYOR"

Konyaaltı Sahili'nde yaptığı dalışta kalamar yumurtalarını inceleyen Gökoğlu, kalamarların yumurtadan çıkıp doğaya karışması hakkında bilgi şu bilgileri verdi:

Konyaaltı Sahili’nde karşılaştığımız yumurtalar, kalamar yumurtaları. Kalamarlar yumurtalarını yerden yükselen objelere bırakır, iple temas ettirmemeye çalışır. Yumurtalar, bıraktığı yerde şeffaf eldivenin parmağı şeklinde boğum boğumdur. Her bir boğumun içinde bir larva var, hareketli larvalar. Açılmaya doğru daha da belirginleşiyor, yumurta şişiyor, belli büyüklüğe geldikten sonra larva o yumurtayı delip çıkıyor. Bir enzim salgılıyor, yumurtadan çıkıyor, yavru kalamar olarak doğaya katılıyor.

"DOĞANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI İNSAN"

Her canlının bir düşmanı var ama en büyük düşman insanın kendisi. Trol tekneler ağlarını sürükleyerek bıraktığı zaman; yerden yükselen kalamar yumurtalarını mahvediyor, bozuluyor. Yumurtaların büyük bir kısmı dibe çöküyor, üstü çamurlanıyor, oksijen alışverişi kesildiği için ölüyor. Neslinin azalmasına neden oluyor.

"KONYAALTI SAHİLİ’NE İPLİ ŞAMANDIRA ÖNERİSİ"

Konyaaltı Sahili’nde belli noktalara şamandıralar yüzeye çıkmayacak şekilde ipli şamandıralar bırakılmalı. Dipten 5 metre yükselecek şamandıra olmalı, bu şekilde kalamarlar iplerine yumurta bırakabilir. Kışın eldiven şeklinde adeta çiçek açmış gibi görebilirsiniz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)