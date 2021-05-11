Antalya'da turistlere maske ve mesafe uyarısı

Kısıtlamadan muaf olan turistlere, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Antalya'da deniz polisi, turistleri İngilizce ve Rusça anonslarla fiziki mesafe ve maske konusunda uyardı.

Polisler, uyarıların dışında pasaport kontrolü de yaptı. Tam kapanma 17 Mayıs'a kadar sürecek.

DENİZDE DE DENETİMLER SÜRÜYOR

Sadece sahilde değil, denizden de denetimler sürdü. Deniz polisi, Türkiye'de yalnızca 3 adet bulunan son teknoloji kalekol botla sahil boyunca denizden denetim yaptı. Yakınlaştırma ve termal özellikli kamera ile donatılan bottan anons yapan polis, turistleri maske ve fiziki mesafe konusunda uyardı.





"TEPKİLER OLUMLU"

Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Uğur Arı, denetimleri tam kapanma süresince artırdıklarını söyledi.

Denizden ve karadan destekçi ekiplerle koordineli şekilde yapılan denetimlerle herhangi olumsuz olayların da önüne geçtiklerini ifade eden Arı, “İngilizce ve Rusça anonslarla turistlere maske ve mesafeyi hatırlatıyoruz. Tepkilerinin olumlu olduğunu görüyoruz. Olumsuzluk olunca da anında müdahale ediyor, sahildeki ekiplere bilgi veriyoruz. Müdahale edilerek olumsuzlukların önüne geçiliyor" dedi.





DİJİTAL BOT

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Antalya'da bulunan kalekol bot, son teknolojik özellikleriyle dikkati çekiyor. Tamamen dijital yönetilen bu bot, olduğu yerde joystick ile 360 derece döndürülüp sağa-sola, ileri-geri ve çapraz ilerleyebiliyor. Termal kamera sayesinde düzensiz göçmenlerin tespitinde kullanılan kameralarla donatılmış bu bot, 40 Knot hıza çıkabiliyor.



