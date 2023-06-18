Antalya'da üniversite sınavından çıkan denize koştu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, sahillere akın etti.

DHA

Bugün yurt genelinde üniversite sınavı heyecanı yaşandı.

Sınavın ikinci oturumu sabah 10.15'te başladı.

Antalya'da havanın sıcak olmasını değerlendirenler, sınavdan çıkar çıkmaz soluğu sahilde aldı.

Sıcak hava ve hafta sonu tatili yoğunluğu

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığın ise 25 derece olarak ölçüldü.

Nem oranı da yüzde 68'lere kadar ulaştı.

Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde bir de okulların kapanmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin de yoğunluğu yaşandı.

Gençler ve çocuklar eğlendi

Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, çok sayıda güneşlenen tatilci göze çarptı.

Denizin tadını ise en çok çocuklar çıkardı. Çocuklar denizde arkadaşlarıyla birlikte yüzerek eğlendi.

Kayalıklara çıkan gençler de kendilerini suya bıraktı.