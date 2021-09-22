Antalya'da yeniden sedef hastalığına yakalanan adam: Gencim, yaşamak istiyorum

Hastalığı vücudunun belli bölgelerine sıçrayan adam, gördüğü tedavinin ardından iyileştiğini düşünerek büyük sevinç yaşadı. Kısa zaman sonra hastalığının nüksetmesiyle üzülen şahıs, yardım bekliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı, 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa döndü.

Bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden şahıs, kendisine verilen ilacı kullandı ancak derisindeki kızarıklıklar artmaya devam etti.

ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Vücudunun belli bölgelerinde ve kafa derisinde oluşan sert tabaka, hasta adamı çalışamaz hale getirdi.





HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından büyük başarı elde edildi.

İyileştiğini düşünerek evlilik hayalleri kuran hasta adamın hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiği amansız hastalığı nüksederek vücudunu yeniden sardı.





"NE YUVA KURABİLİRİM NE DE İNSAN İÇİNE ÇIKABİLİRİM"

Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren hasta adam, “Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim.” dedi.