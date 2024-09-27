Antalyalı esnafa '5 TL'lik siftah parası sürprizi Serik ilçesinde bir şahıs, cadde üzerindeki işletmelerin kapısına siftah zarfı bıraktı. Zarfların kimisinden 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

İHA

Antalya'da yaşanan hadise karşısında, esnaf şaşkınlığını gizleyemedi.

Serik ilçesinende her gün dükkanını açmak için iş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı,

ESNAFA BEREKET DUALI SİFTAH PARASI SÜRPRİZİ

içinde 5 TL bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Serik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından konulan zarfların bazılarından sadece 5 TL çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

Siftah yazısı ve duanın bulunmadığı zarflara denk gelen esnaf ise durum karşısında hayretini gizleyemedi.

"KOYANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 TL çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık.

"DAHA FAZLA OLSAYDI KAHVALTI YAPABİLİRDİK"

Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bugün Cuma olduğu için birisi hayır işlek istemiş olabilir ama böyle bir şekilde zarfın içinde 5 TL bırakılması bizi şaşırttı. Daha fazla olsaydı en azından güzel bir kahvaltı yapabilirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)