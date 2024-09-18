Antalya'nın koyları hayran bırakıyor Antalya'nın Finike ilçesinde doğal güzelliğe sahip olan koylar, tatilcilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

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DHA

Antalya'nın tarihi yerleriyle ön plana çıkan ilçesi Finike, geçen yıl Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağı’na dahil olan 22'nci ilçe oldu.

Koylarındaki güzelliklerle dikkati çeken ilçe, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

KOYLAR HAYRAN BIRAKIYOR

Sakin ve huzurlu havanın hakim olduğu ilçede Finike-Demre yolu arasında kalan koylar ise görenleri hayran bırakıyor.

TEKNELERİN DE UĞRAK NOKTALARI ARASINDA

Güzergah boyunca eşsiz doğal güzelliğe sahip turkuaz renkteki koylar, yaz aylarında tatilcilerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Kayalıklar arasında kalan doğa harikası koylar, teknelerin de uğrak noktaları arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)