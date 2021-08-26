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- Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 14:10
Çaykur Rizespor ligin ilk açılış maçını Beşiktaş ile yaptı ve 3-0 yenildi.
Beşiktaş kendi sahasında farklı kazanırken, Rize ikinci hafta Karagümrük ile berabere kaldı.
Antalyaspor ise ilk hafta Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, ikinci hafta ise Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
Antalya galibiyet hasreti çekerken, Rize ise lige moralli devam etmek istiyor..
Takımların taraftarları ise Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İki takımın maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.