Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lige istediği başlangıcı yapamayan Rize bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları..

Çaykur Rizespor ligin ilk açılış maçını Beşiktaş ile yaptı ve 3-0 yenildi.

Beşiktaş kendi sahasında farklı kazanırken, Rize ikinci hafta Karagümrük ile berabere kaldı.

Antalyaspor ise ilk hafta Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, ikinci hafta ise Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Antalya galibiyet hasreti çekerken, Rize ise lige moralli devam etmek istiyor..

Takımların taraftarları ise Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takımın maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.