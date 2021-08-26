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    Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Lige istediği başlangıcı yapamayan Rize bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları..
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 14:10
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    Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Çaykur Rizespor ligin ilk açılış maçını Beşiktaş ile yaptı ve 3-0 yenildi.

    Beşiktaş kendi sahasında farklı kazanırken, Rize ikinci hafta Karagümrük ile berabere kaldı.

    Antalyaspor ise ilk hafta Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, ikinci hafta ise Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

    Antalya galibiyet hasreti çekerken, Rize ise lige moralli devam etmek istiyor..

    Takımların taraftarları ise Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

    ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    İki takımın maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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