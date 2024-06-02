Arabanın ön gövdesini vazelinle silin, milyonluk etkiyi garantileyin… Arabanın ön gövdesi özellikle de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sorunlar yaşadığınız bir noktaya dönüşebilir. Özelliklede tamiri oldukça masraflı olan o sorun için vazelin sürmeniz adeta milyonluk etki almanızı sağlayacak.

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte arabaların bakım ihtiyaçları da artmaya başlıyor. Güneşin zararlı UV ışınları sadece sizi değil aynı zamanda arabanız içinde hoş olmayan sorunlara yol açabiliyor.

Güneşin zararlı UV ışınlarının neden olabileceği sorunlardan korunmak ise oldukça basitmiş. Arabanızın iç ya da dış aksamlarında güneş ışınları nedeniyle meydana gelebilecek ve tamirinin de bir hayli masraflı olacağı o sorun için uygulayacağını bu doğal yöntemle adeta milyonluk etkiyi göreceksiniz.

Özellikle de ön gövdesinde meydana gelen o sorun için uygulayacağınız vazelin yöntemi bakın nasıl etki ediyor.

Ön gövdeye vazelin sürün…

Arabanızın ön gövdesi, cam ve ön gövde birleşim yerleri gibi sürekli güneş ışığına maruz kalan bölgeleri, zamanla çatlama riski taşıyan noktalardır.

Bu bölgelerde oluşabilecek çatlakları önleyerek masraftan kurtulmakta oldukça basit. Bu sorunları bertaraf etmede oldukça etkili olan vazelin, deri olan yüzeylerde çatlak oluşumunu geciktirmek için etkili bir yöntemdir. Vazelin, yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak güneşin zararlı etkilerini en aza indirir ve çatlamaları önler.

Bun yöntemi uygulamak için ise tek yapmanız gereken ön gövdeye bir miktar vazelin koymanız ve ince bir bez yardımıyla vazelini tüm ön gövdeye yaymanız yeterli olacaktır. Çatlaklardan renk solmalarına kadar etkili olacak bu yöntemden bir daha vazgeçemeyeceksiniz.