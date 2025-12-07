Aralık'ta ne ekilir/dikilir? Evde kolayca yetişebilen bitkiler...

- Aralık ayında soğuğa dayanıklı ve iç mekâna uyum sağlayan bitkiler ekilebilir.
- Marul, ıspanak, roka ve maydanoz gibi sebzeler ile adaçayı ve menekşe gibi bitkiler evde yetiştirilebilir.
- Bu dönemde saksıda yetiştirme için suya veya toprağa kolay alışabilen türler tercih edilir.
Toprakla uğraşmadan yapamayanlar, aralık ayını dahi değerlendiriyor.
Aralık ayı, dışarısı soğuk olsa da evde, cam kenarında ya da saksıda kolayca yetişebilen bitkiler için gayet uygun bir dönemdir.
Bu ayda özellikle soğuğa dayanıklı, çimlenmesi kolay ve iç mekana uyumlu bitkiler tercih ediliyor.
İşte aralık ayında ekilebilen, saksıda kolayca yetişen en pratik bitkiler...
ARALIK AYINDA SAKSIDA EKİLEBİLECEK BİTKİLER
1. Marul
Soğuğa dayanıklıdır. Cam kenarında hızlı çimlenir.
Evde yetiştirmesi en kolay sebzelerdendir.
2. Ispanak
Kış sebzesidir, düşük sıcaklıkta rahat büyür. Balkon veya pencere önünde verimli sonuç verir.
3. Roka
Aralık ayında ekildiğinde çok hızlı büyür. Yaklaşık 2–3 haftada hasat edilebilir.
4. Maydanoz
Güneş alan cam kenarında güzel gelişir. Aralık ve ocak ayları ekim için uygundur.
5. Tere
Çok hızlı filizlenir. Bakımı kolaydır ve soğuğa dayanıklıdır.
6. Yeşil soğan
Evde yetiştirilecek en pratik bitkilerdendir. Soğan başını suya veya toprağa koymak yeterlidir.
7. Sarımsak
Aralık ayı sarımsak ekimi için en uygun dönemdir. Saksıda rahatlıkla yetişir.
ARALIK AYINDA EKİLEBİLECEK BAZI OT VE BAHARATLAR
Nane
Cam önünde kolayca gelişir. Kış şartlarına dayanıklıdır.
Kekik
Soğuğu sever. Sulaması kolaydır.
Adaçayı
Aralık ayında ekilebilir. Güçlü ve dayanıklı bir bitkidir.
Biberiye
Kış boyunca yavaş büyür ama sağlıklı kalır. Ev koşullarına uyumludur.
ARALIK AYINDA SAKSIDA YETİŞEBİLEN ÇİÇEKLER
Menekşe
Kış aylarında ekilebilir. Ev ortamına hızlı uyum sağlar.
Siklamen
Kış çiçeği olarak bilinir. Aralık dönemi ekim için uygundur.
Kalanchoe
Az su isteyen dayanıklı bir çiçektir. Ev içinde kolayca büyür.