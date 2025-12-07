Aralık'ta ne ekilir/dikilir? Evde kolayca yetişebilen bitkiler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toprakla uğraşmadan yapamayanlar, aralık ayını dahi değerlendiriyor.

Aralık ayı, dışarısı soğuk olsa da evde, cam kenarında ya da saksıda kolayca yetişebilen bitkiler için gayet uygun bir dönemdir.

Bu ayda özellikle soğuğa dayanıklı, çimlenmesi kolay ve iç mekana uyumlu bitkiler tercih ediliyor.

İşte aralık ayında ekilebilen, saksıda kolayca yetişen en pratik bitkiler...

ARALIK AYINDA SAKSIDA EKİLEBİLECEK BİTKİLER

1. Marul

Soğuğa dayanıklıdır. Cam kenarında hızlı çimlenir.

Evde yetiştirmesi en kolay sebzelerdendir.

2. Ispanak

Kış sebzesidir, düşük sıcaklıkta rahat büyür. Balkon veya pencere önünde verimli sonuç verir.

3. Roka

Aralık ayında ekildiğinde çok hızlı büyür. Yaklaşık 2–3 haftada hasat edilebilir.

4. Maydanoz

Güneş alan cam kenarında güzel gelişir. Aralık ve ocak ayları ekim için uygundur.

5. Tere

Çok hızlı filizlenir. Bakımı kolaydır ve soğuğa dayanıklıdır.

6. Yeşil soğan

Evde yetiştirilecek en pratik bitkilerdendir. Soğan başını suya veya toprağa koymak yeterlidir.

7. Sarımsak

Aralık ayı sarımsak ekimi için en uygun dönemdir. Saksıda rahatlıkla yetişir.

ARALIK AYINDA EKİLEBİLECEK BAZI OT VE BAHARATLAR

Nane

Cam önünde kolayca gelişir. Kış şartlarına dayanıklıdır.

Kekik

Soğuğu sever. Sulaması kolaydır.

Adaçayı

Aralık ayında ekilebilir. Güçlü ve dayanıklı bir bitkidir.

Biberiye

Kış boyunca yavaş büyür ama sağlıklı kalır. Ev koşullarına uyumludur.

ARALIK AYINDA SAKSIDA YETİŞEBİLEN ÇİÇEKLER

Menekşe

Kış aylarında ekilebilir. Ev ortamına hızlı uyum sağlar.

Siklamen

Kış çiçeği olarak bilinir. Aralık dönemi ekim için uygundur.

Kalanchoe

Az su isteyen dayanıklı bir çiçektir. Ev içinde kolayca büyür.