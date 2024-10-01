Araştırma ekibi, Batı Antarktika’da yeni bir canlı türü keşfetti Yeni bir Kopepod (Oldukça eski evrimsel tarihe sahip olan eklembacaklı) türü keşfeden araştırma ekibi üç adada inceleme gerçekleştirdi.

İHA

Batı Antarktika’daki üç adada yapılan incelemeler sonucunda yeni bir canlı türünün keşfedilmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Yeni bir Kopepod (Oldukça eski evrimsel tarihe sahip olan eklembacaklı) türü keşfeden araştırma ekibinin içinde Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez de yer aldı.

ADADA İNCELEMELER YAPILDI

Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu’nun yer aldığı ekip, Batı Antarktika’daki üç adada incelemeler yaptı.

ULUSLARARASI SAYDIN DERGİDE YAYINLANDI

Yeni canlı türü, Harpacticus tae olarak adlandırılan bu tür, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında toplanan örneklerle keşfedildi.

Öte yandan, TÜBİTAK (Proje No: 121Y372) tarafından da desteklenen çalışmanın sonuçları, uluslararası saygın dergilerden Polar Biology’de yayımlandı.

ÖNEMLİ BİR EKOLOJİK ROL ÜSTLENİYOR

Harpacticus tae adı, “Turkish Antarctic Expedition”ın kısaltması olup, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerine ve seferlerine bir atıf olarak seçilirken, Antarktika'nın bentik habitatından tanımlanan türün birincil tüketici olarak önemli bir ekolojik rol üstlendiği düşünülmektedir.



Ayrıca, bu keşif, Antarktika’daki ekosistemlerin daha iyi anlaşılmasına ve Türkiye’nin kutup araştırmalarına olan katkısına dikkat çekmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)