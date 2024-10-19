Ardahan, Ağrı ve Kars'ın dağları kara büründü

AA

Ardahan, Ağrı ve Kars'a her yıl olduğu gibi bu yıl da kış erken geldi.

Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

ARDAHAN

Ardahan, Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü.

Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışı, 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.

AĞRI

Ağrı'nın çevresindeki sıradağlar da karla kaplandı.

Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ, Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ile Ağrı Ovası'nın çevresinde bulunan yüksek dağlar bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

KARS

Kars'ta da dün başlayan kar, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar küreme çalışmasını sürdürdü.