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İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ardahan, yeni etkinliklere sahne oluyor.

Mart ayının ortalarına gelinmesiyle sıcak havalar kendini gösterirken, Ardahan'da farklı manzaralar hakim.

Soğuk havaların etkili olduğu bölgede, turistlerin akın ettiği Çıldır Gölü buz tuttu.

ATLI KIZAK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Gölün buz tutmasıyla turistler için yeni bir etkinlik fırsatı doğdu.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde atlı kızak etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Binek atlarıyla göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor.

TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ

Yerli ve yabancı turistler, bu yeni etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

"KAPIMIZ VE YÜREĞİMİZ AÇIK"

Doğunun incisi Çıldır ve Çıldır Gölü'nde inanılmaz anlar yaşadıklarını söyleyen Cem Sinan Evgin, "Burada atlı kızaklar, kayaklar, buz paten alanı ve atla seyahat gibi birçok etkinlik yapılıyor. Buraya herkesi bekliyoruz. Doğu Ekspresi ile lütfen buraya bizleri ziyade edin. Kapımız ve yüreğimiz sizlere açık.'' dedi.