Ardahanlılar kar yağınca yaz ortasında kışı yaşadı Yaz aylarının kavurucu sıcakları hüküm sürerken Ardahan'da yağan kar şaşırtan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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İHA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken Ardahan’ı ağustos ayında dolu vurdu.

Sıcak hava genelde vatandaşları olumsuz etkilerken Ardahan’ın Hanak ilçesinde dolu sürprizi yaşandı.

Ardahan’ın Hanak ilçesinde etkili olan şiddetli dolu 10 santimetre kalınlığına ulaştı.

KÖYLERE KAR YAĞDI

İlçeye bağlı Güneşgören, Çiçeklidağ, Çad, Yukarı Aydere ve Aşağı Surmal köylerinde dolu yağdı.

"İLÇEDE ARAZİ VE YOLLAR ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ"

Bölgede yollar beyaza büründü, araziler beyaz örtüyle kaplandı.

Arazi ve yollar beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)