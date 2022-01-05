Haberler

Yaşam Haberleri

Arjantin'deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı

Arjantin'deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı

Maskesiz olduğu için dondurma alamayan kadın, elbisesini çıkararak maske gibi kullandı. O anlar, kameraya yansıdı.