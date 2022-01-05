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    Arjantin'deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı

    Maskesiz olduğu için dondurma alamayan kadın, elbisesini çıkararak maske gibi kullandı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:46
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    Arjantin'deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı

    Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüse karşı her ülkede çeşitli tedbirler alınıyor.

    Arjantin'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlara maskesiz girmeme kuralı getirildi.

    Ülkedeki bir dondurma dükkanına giren kadın, maskesiz olduğu için alışveriş yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

    SOYUNUP ELBİSESİNİ MASKE OLARAK KULLANDI

    Dondurmacıda bir anda çevredekilerin şaşkın bakışları arasında soyunan kadın, elbisesini çıkararak maske gibi kullandı.

    Kadının yalnızca iç çamaşırıyla kaldığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Arjantin'deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı VİDEO

    Arjantin deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı #1

    Arjantin deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı #2

    Arjantin deki maskesiz kadın, dondurma alamayınca elbisesini çıkardı #3


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