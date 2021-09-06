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    Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı

    Arnavutköy'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, yoğun çabalar sonucu 7 saat sonra kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 01:49
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 08:52
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    Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı

    Arnavutköy, Hadımköy  Dr. Mithat Martı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ

    Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı-Video

    YANGIN 7 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

    Arnavutköy Hadımköy’de faaliyet gösteren 4 katlı bir fabrikanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, sabah 06.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

    Büyük oranda maddi hasarın oluştuğu binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı.

    Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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