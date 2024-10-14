İHA

Artvin'in Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Rutav Gölü, çevresindeki zengin bitki çeşitliğiyle kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Özellikle sonbaharda gölün çevresinde oluşan farklı renk tonları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"BU AYLAR ÇOK GÜZEL"

Her sonbaharda Rutav Gölü'nü ziyaret ettiğini söyleyen Alptekin Turan, “Ekim ayının ortasındayız. Burasının sonbahar için tam zamanı. Biz Artvin'in Hopa ilçesinden kalktık geldik; hem temiz hava alalım hem de doğanın renk ve durumunu görelim dedik.

Özellikle severek geldiğim bir yer. Fotoğrafçılar için özel bir nokta. Yine bölgede başka göller de var. Bu aylarda özellikle çok güzel oluyor.” ifadelerini kullandı.