Artvin'de kar üstünde Karakucak Güreşleri yapıldı

AA

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Veliköy'de düzenlenen Kar Üstü Karakucak Güreşleri, her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen etkinlik, geleneksel güreşlerin yanı sıra bölgenin kültürünü ve doğasını da tanıtma açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Kar üstünde yapılan bu güreşler, zorlu koşullarda mücadele eden güreşçilerin gösterdiği üstün performansla nefes kesici anlar yaşatıyor.

TURİST ÇEKİYOR

Etkinlik, sadece spor severleri değil, aynı zamanda doğa severleri ve turistleri de kendine çekiyor.

Artvin’in Şavşat ilçesi Veliköy köyünde, bu yıl 26'ncı Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı.

Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyona 11 kategoride 80 sporcu katıldı.

TOKAT'TAN GELDİ BAŞPEHLİVAN OLDU

Güreşlere Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım, başpehlivan ünvanını aldı.