İHA
Artvin'in Şavşat ilçesi Yağlı köyü, sonbaharın son renklerini barındırırken, dağların zirveleri de karla kaplandı.
Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ormanlar, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle bilinen Şavşat, her mevsim farklı güzellikler sunsa da sonbaharda ayrı bir görsel şölen yaşanıyor.
YAĞLI TABLO RESMİNİ ARATMADI
Kocaeli’de yaşayan Arif Temiz, köyü olan Yağlı köyüne gelerek, sonbahar manzaralarını drone ile havadan görüntülerken, kar yağışıyla birlikte sonbaharın muhteşem görüntüleri yağlı tablo resimleri aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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