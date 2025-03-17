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İHA

Artvin'de kameralara dikkat çeken bir tilki görüntüsü yansıdı.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Sahara Geçidi bölgesinde av arayan bir kızıl tilki, havadan görüntülendi.

KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ

İlginç bir şekilde, tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler, görüntüsü ile dikkat çekti.

KUYRUKTAKİ HASARIN VAHŞİ HAYVANLARDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Tilkinin kuyruğundaki hasarın, hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde tüylerin eksik olduğu gözlemlenirken, hasarın kaynağının kurt ya da kurt köpekleri gibi diğer hayvanların neden olduğu düşünülüyor.

Tilkinin kar üzerinde avını aradığı o anlar ise havadan görüntüledi.