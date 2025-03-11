Artvin'de veterinere götürdüğü hasta buzağıya sımsıkı sarıldı

İHA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir ailenin 13 yaşındaki oğlu İlkay Dursun Üçüncü, babasıyla birlikte sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ahıra gittiğinde beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Çok sevdiği buzağının hasta olduğunu gören İlkay Dursun, endişe içinde durumu babasına haber verdi.

Buzağıyı kamyonet kasasına yerleştiren aile, veterinere gitmek üzere yola çıktı.

HASTA BUZAĞIYA SIMSIKI SARILDI

Minik besici, buzağının kamyonetin kasasında korktuğunu fark edince soğuk havaya aldırış etmeden kamyonetin kasasına çıkarak buzağıya sarılmaya başladı.

"KORKMASIN"

Yolculuk boyunca buzağının yanından bir an olsun ayrılmayan, Üçüncü, korkmaması için buzağıya sımsıkı sarıldı.

Bu görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.

"HEM OKUYACAĞIM HEM DE HAYVANCILIK YAPACAĞIM"

Ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığını ifade eden İlkay Dursun Üçüncü, "Babam çoban, koyunları var. Ben de babama yardım ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedemin mesleğini devam ettiriyorum.

Hem okulumu okuyacağım hem de hayvancılık yaparak aileme destek olacağım. Danam hastalanmıştı. Veterinere götürdük.

"KOYUNLAR ÖLÜNCE AĞLIYORUM"

Hopa'ya kamyonetin arkasına koymuştuk. Korkmaya başladığını gördüm bende yanına çıktım, sarıldım. Veteriner serum filan verdi. Yoksa ölebilirdi.

Koyunları da seviyorum. Kaybolunca yada ölünce ağlıyorum. Okuldan gelip ödevimi yaptıktan sonra babama yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.