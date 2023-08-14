Artvin'deki festivalde saf Kafkas arısı ırkı ve bal tanıtımı yapıldı Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Camili bölgesi, doğası ve çamları ile sıcaktan bunalan Karadenizli vatandaşların nefes alma noktalarından birisi oldu. Yaylada gerçekleştirilen festivalde de eğlencenin yanı sıra ürün tanıtımları da yer aldı.

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İHA

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye’nin il ve tek biyosfer alanı olan Camili bölgesinde yayla şenliklerinin bu yıl 2'ncisi düzenlendi.

Gürcistan sınırlarında Camili bölgesine bağlı 6 köyün ve Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen yayla şenliklerinde bölgenin kültürü yaşatılmaya çalışıldı.

Festivalde vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri türkülerle horon oynayarak ve ip çekerek festivalin tadını çıkardı.

Kafkas arısı ırkı ve ballar tanıtıldı

Festivalde aynı zamanda saf Kafkas arısı ırkı ve havzada üretilen balların tanıtımı yapıldı.

Etkinlik kardeşliği ve akrabalığı artırmak için yapılıyor

Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Yıldız, yapılan festivalin amacını şöyle aktardı: