Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye’nin il ve tek biyosfer alanı olan Camili bölgesinde yayla şenliklerinin bu yıl 2'ncisi düzenlendi.
Gürcistan sınırlarında Camili bölgesine bağlı 6 köyün ve Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen yayla şenliklerinde bölgenin kültürü yaşatılmaya çalışıldı.
Festivalde vatandaşlar yöresel sanatçıların söyledikleri türkülerle horon oynayarak ve ip çekerek festivalin tadını çıkardı.
Kafkas arısı ırkı ve ballar tanıtıldı
Festivalde aynı zamanda saf Kafkas arısı ırkı ve havzada üretilen balların tanıtımı yapıldı.
Etkinlik kardeşliği ve akrabalığı artırmak için yapılıyor
Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Yıldız, yapılan festivalin amacını şöyle aktardı:
Bizim her sene geleneksel olarak yapmaya başladığımız yayla festivalinin ikincisini burada yapıyoruz. Macahel’de kardeşliği akrabalığı şehir dışında gitmiş insanların buraya geldikleri zaman birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak için böyle bir projeyi her yıl farklı bir yaylamızda yapmak için devam ettireceğiz. İnşallah devamı çok daha coşkulu çok daha güzel bir şekilde olur.