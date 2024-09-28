Artvin'den büyüleyen sonbahar manzaları Artvin'deki 3 Karagöl'den biri olan Murgul ilçesinde bulunan Karagöl, doğası ile kartpostallık görüntüleri aratmıyor.

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İHA

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden olan Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöl'den sonra Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3. Karagöl, tatilcilerin yeni rotası oldu.

Turizm anlamında büyük katkı yapması beklenilen Murgul Karagöl, sonbahar öncesi son yeşil pozunu verdi.

ÇEVRE DÜZENLEMLERİ VE YOL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından Murgul Karagöl'de diğer 2 göl gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine ağırlaması bekleniyor.

"GEZİLMESİ GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Karagöl'ün eşsiz güzelliği karşısında etkilenen ziyaretçilerden Zeki Karakullukçu "Murgul Damar Karagöl, doğal zenginliği olan güzel bir yer. Gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Herkese bu muhteşem doğayı görmelerini tavsiye ediyorum” derken, Erdal Kaya ise ”Ben daha önceden birkaç kez gelmiştim. Bu kez arkadaşlarıma getirdim, onlar geldi gördü çok beğendiler. Bir an önce buranın turizm açılmasın bekliyorum” ifadelerine yer verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)