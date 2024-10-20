İHA

Artvin'de etkili olan kar yağışı, bölgeyi büyüleyici bir doğa tablosuna dönüştürdü.

Sonbaharın sarı ve turuncu tonları ile kışın beyaz örtüsü, yüksek rakımlı köylerde ve yaylalarda eşsiz görüntüler sundu.

Ardanuç ilçesine bağlı bin 700 rakımda bulunan 90 haneli Geçitli köyü, bu güzelliğin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Artvin'in farklı noktalarındaki manzaralar, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçılık meraklılarını cezbediyor. Hem kışın ilk işaretlerini hem de sonbaharın son demlerini bir arada görmek isteyenler için Artvin, adeta bir doğa cenneti sunuyor.

Sonbahar renklerini fotoğraflamak için bölgeye gelen Emre Karagül, “Sonbahar renklerini çekmek için Ardanuç'a geldik. Kış ve sonbaharı aynı anda yaşıyoruz. Az önce güneş vardı, şimdi kar yağıyor. Çok güzel bir manzara var, çok mutluyuz ve güzel zaman geçiriyoruz.” dedi.

"YILIN İLK KAR YAĞIŞINI GÖRDÜK"

İçerik üreticisi Şule Çeylan ise “Bugün Ardanuç Geçitli köyüne geldik. Sonbahar renklerini görmek için geldik ama bir sürprizle karşılaştık. Yılın ilk kar yağışını gördük. Bu güzel manzaraları çekiyoruz. Sonbaharın renklerini ve karın beyazını aynı anda kaydedebiliyoruz” diye konuştu.

Bölge halkından Hakan Öztürk ise “Burası Geçitli köyü. Şu anda köyümüzde 120'ye yakın hane var. Bunun 60'ı burada yaşıyor, 60'ı ise kışın göç ediyor. Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz. Kar beklenmedik bir şekilde yağdı. Normalde kasım ayında kar yağardı ama bu yıl biraz erken geldi. Hayvanlarımız hala dışarıda otluyor” ifadelerini kullandı.