Aşı yaşı kaça indi, aşı sırası kimde? 12 yaş üstü aşı olabilecek mi? Aşı takviminde son durum..

Sağlık Bakanlığı aşılarla ilgili aldığı yeni kararları duyurunca, "Aşı yaşı kaça indi, aşı sırası kimde?" sorusu gündeme taşındı. Peki, "Aşı yaşı kaça indi, aşı sırası kimde?" İşte son durum..

Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının artması üzerine, aşılama ile ilgili yeni kararlar aldı.

Bu alınan kararlar ile aşılama yaşı değişti ancak bu konuyla ilgili vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu.

Vatandaşlar, "Aşı yaşı kaça indi, aşı sırası kimde?" sorusunu araştırmaya başladı.

Okul çağında çocukları olanlar ise "12 yaş üstü aşı olabilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Aşı yaşı kaça indi, aşı sırası kimde? 12 yaş üstü aşı olabilecek mi?

AŞI YAŞI KAÇA İNDİ, 12 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Bugünden itibaren randevu alan 12 yaş üstündekiler aşılarını olabilecek.