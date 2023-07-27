Aşırı sıcaklar domates mesaisini erkene aldı Sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi esir altına alırken, en büyük zorluğu ise tarım işçileri yaşıyor. İşçiler bazı ürünlerin heba olmaması adına da erken hasat dönemine başladı. Bu kapsamda da domatesler, gelincik gibi beyaz örtülere serildi.

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AA

Ege Bölgesi'nde kurutmalık ve salçalık domates üretim merkezlerinden Torbalı ovasında aşırı sıcak nedeniyle ürünler hızlı olgunlaştı.

İlçede yaklaşık 40 bin dönümlük arazide ekili ürünün hasat süreci de başladı.

Ürünün dalında bozulmaması için toplama ve kurutma işlemlerine hız verildi.

Bölgede ürünlerin bozulmaması için hasadın normalden önce bitirilmesi hedefleniyor.

Ürünün büyük bölümünün ihracata için hazırlanıyor.

Domatesler kesilerek beyaz örtülere seriliyor

Gün doğumuyla tarlalara giren tarım işçilerinin topladığı domateslerden kurutmalığa ayrılanlar kesilerek beyaz örtülere seriliyor.

Kükürtlü ya da tuzlu hazırlık

Ürünler, alıcıların talebine göre kükürtlü ya da tuzlu olarak hazırlanıyor.

Eylül ayı beklenmeden ağustosun ilk yarısında toplanacak

Normalde eylül ayına kadar devam eden toplama ve kurutma işleminin bu yıl aşırı sıcak nedeniyle ağustos ayının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirilecek

İlçede bu yıl 400 bin ton domates üretilmesi ve kurutmalık ürünlerin başta ABD ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

"Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine ilçede üretilen domatesin yüzde 80'inin salçalık, yüzde 20'sinin ise kurutmalık olarak kullanıldığını söyledi.

Sıcaklık tarladaki domatesi etkiledi

Bu sezon mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın tarladaki domatesi de etkilediğini vurgulayan Olgun, şöyle konuştu:

Tarladaki domatesin erimemesi lazım, sıcaklar birdenbire ürünü hızlı bir şekilde hazır hale getiriyor, onu toplamamız gerekiyor. Bunun için tarlada da toplama işlemleri hızlanmış durumda. Normalde temmuz ve ağustos aylarında bu işlem yapılıyor fakat sıcaklardan dolayı ağustosun ikinci haftası sezonun tamamlanacağını düşünüyorum. Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var. 7 günde kuruması gereken domates 5 günde kurumaya başladı ama çalışanlarımız için çok zor bir ortam. 45 derecelik sıcaklık söz konusu, beyaz örtülerde bu daha da artıyor.

Sıcakların ürün kalitesine bir yükü yok

Olgun, sıcak havanın ürün kalitesine olumsuz bir etkisinin gözlenmediğini, iyi bir hasat sezonu geçirmeyi umut ettiklerini de belirtti.

"Ürünün kalitesinden memnunuz"

Domates üreticisi Kemal Saygıner ise ürünün kalitesinden memnun olduklarını ancak birden olgunlaşması nedeniyle hasattaki iş yükünün arttığını, sıcak hava izin verdiği ölçüde ara vermeden toplama ve kurutmaya yoğunlaştıklarını belirtti.