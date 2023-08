Aşkı için kariyerini bırakan İngiliz gelin, Aydın'da çiftçi oldu

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İngiltere’de yaşayan ve bir şirkette yönetici olarak çalışan Sarah Durrant (47), 2 yıl önce kız kardeşiyle doğum günü tatili yapmak için Türkiye’ye geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Durrant, arkadaş grubuyla bindiği teknede 44 yaşındaki Ergün Baldır ile tanıştı. Bir süre görüşmeye devam eden çift, daha sonra evlenme kararı aldı.

Bu süreçte bir kaç kez daha Türkiye’ye gelen Durrant, gençliğinden bu yana çok sık geldiği Türkiye’yi sevdiği için yerleşmeye karar verdi. Bir süre şirketi uzaktan yönetmeyi deneyen Durrant, saatlerin uymaması gibi bazı sorunlar sebebiyle işini bırakmaya karar verdi. Daha sonra Ergün Baldır ile evlenerek Aydın’ın Efeler ilçesine yerleşen Durrant, eşinin eski mesleği olan hayvancılık işini yapabileceğini söyledi.

Ergün Baldır ile birlikte hayvancılık işine başlayan “İngiliz gelin” kısa sürede alıştığı çiftlik hayatında, eşinin en büyük destekçisi oldu.

Umurlu Mahallesi’nde yerleştikleri bir çiftlikteki hayvanlara gözü gibi bakmaya başlayan Durrant, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güne başlıyor. Çiftlikteki hayvanların beslenmesinden, enjeksiyonlarının yapımına kadar tüm işleri yapmayı öğrenen Sarah Durrant yeni hayatından oldukça mutlu ve mesut olduğunu belirtti. Çiftlik hayatında geleneksel yöntemleri de öğrenmeye başlayan Durrant, ineklerden elde ettikleri sütlerle de peynir, tereyağı ve yoğurt yapmaya başladı. Kendisini görenlerin ilk başta şaşırdığını ancak eşinin ailesi dahil herkesin destekçi olduğunu ifade eden Durrant, ofis hayatından sıkılıp çiftlik hayatına başlamanın kendisini mutlu eden bir karar olduğunu belirterek şunları söyledi:

Daha önce hiç bir şekilde hayvancılıkla uğraşmadığını ifade eden Durrant,

İngiltere’de bu işle hiç alakam yoktu. Beni hayvancılık yaparken görenler şaşırıyorlar biraz ama beni tanıyanlar zaten her şeyi yapabileceğimi biliyor. Herkes destekliyor. Nasıl gidiyor diye soruyorlar hep. Ailem özellikle hep soruyor. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Böyle tatlı hayvanlarla uğraşıyorum. Ne mutlu bana. Bu tatlı yüzlerle her gün bir aradayım. Konuşuyorum hayvanlarımla. Biraz ilişki kuruyorum. Alım satım yaptığımız için hayvanlarımız başka dama gittiklerinde üzülüyorum tabii. Çünkü bir bağ kuruyorum. Ama çok zevkli bir şey. Buzağılara süt veriyorum. Annelerinden sütlerini alıp, emdiriyoruz. Burada her şeye alıştım.