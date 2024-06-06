Aspiratöre onu döken çıkan yağa şaşırıyor! Tek hamlede ilk günkü gibi oluyor… Aspiratörler mutfakların vazgeçilmez elektroniklerinin arasında yer alır. Ancak aspiratörlerde zaman içinde biriken yağların temizliği de bir o kadar can sıkıcıdır. Ancak aspiratörünüzü bu yöntemle temizlediğinizde tek bir yağ kalıntısı kalmıyor adeta yeni gibi oluyor. İşte, o yöntem…

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Aspiratörler belki de mutfakta en sık kullanılan mutfak eşyaları arasında yer alır. Yaptığınız yemek her ne olursa olsun yapım aşamasında mutlaka çalıştırdığınız aspiratörler zaman içerisinde yağ biriktirmeye başlar.

Düzenli temizlenmediğinde oldukça can sıkıcı bir hal alabilen aspiratör filtrelerini yağdan arındırmak ise zorlayıcı olabiliyor. Evin en çok temizlik isteyen bölgelerinden olan mutfakta yer alan bu zorlayıcı nokta çeşitli kimyasal deterjanlar ile çözülmeye çalışılıyor.

Ancak pahalı deterjanlara gerek kalmadan uygulayacağınız bu pratik yöntem sayesinde filtrelerdeki yağ kalıntıları bir çırpıda temizleniyor.

İşte, tek hamlede aspiratör filtresini yeni gibi yapan o yöntem…

Mutfakta kızartma ya da yemek yapılırken yayılan dumanı çekmesi için kullanılan aspiratörler zaman içerisinde filtrelerinde yağ biriktirmeye başlarlar. Bu durum hem aspiratörün performansını azaltır hem de yapış yapış bir görüntü oluşmasına neden olur.

Ancak bu malzemeyle tek hamlede filtreleri yeni alınmış gibi tertemiz yaparak yapış yapış olan görüntüden kurtulacaksınız. Aynı zamanda bu yöntemle temizlenen aspiratör filtreleri sayesinde aspiratörünüz ilk günkü performansında çalışmaya devam edecek.

Bu yöntem için gerekli olan ise bir adet lavabo açıcı ve kaynar su. İlk olarak lavabo açıcıyı filtrenin her yerine gelecek şekilde dökün ve ardından üzerine kaynar suyu her noktaya gelecek şekilde gezdirin. Lavabo açıcı kaynar suyla buluştuğu anda köpürmeye başlayacak ve filtrenin içerisinde ne kadar yağ varsa çıkartacak.

Filtreyi durulamak için ise ir maşa yardımı ile kaldırarak lavaboya yerleştirin ve musluğun altında iyice durulayın. Durulama işlemi bittikten sonra filtrenin ilk alındığı gündeki gibi ışıl ışıl olduğunu görecek ve bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz.