Asrın felaketi, Gaziantepli berberin meslek aşkını yıkamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde büyük bir yıkım yaşanırken, hasar gören berber dükkanında çalışmaya devam eden Cuma Demir’in azmi örnek oluyor.

YIKIMIN ORTASINDA AYAKTA KALAN BİR DÜKKAN

Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 yıldır aynı dükkânda berberlik yapan 65 yaşındaki Cuma Demir’in iş yeri, depremlerde hasar gördü. Çevresindeki çok sayıda bina ve iş yerinin yıkılmasına rağmen ayakta kalan berber dükkânını terk etmeyen Demir, depremin izlerini taşıyan iş yerinde mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

DEPREMİN İZLERİ HALA DUVARLARDA

Deprem sonrası dükkânın duvarlarında oluşan çatlakların bir kısmını kendi imkânlarıyla onaran Demir, izleri tamamen silmek yerine yaşamaya devam etmeyi tercih etti. Yakınlarını kaybetmenin acısını da yaşayan Demir, doğup büyüdüğü ilçeyi terk etmeyerek, kendisi gibi depremzede olan müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

"TEK BAŞIMA KALSAM DA DÜKKANIMI AÇARIM"

Mahallesinde yıkımın büyük ölçüde devam ettiğini belirten Demir, her sabah iş yerini açarak hayatın devam ettiğini göstermeye çalışıyor. Çıraklıkla başladığı berberlik mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Demir, 2001 yılından bu yana Cumhuriyet Mahallesi’ndeki küçük dükkânında hizmet verdiğini söyledi.

DEPREM HASAR BIRAKTI AMA VAZGEÇİRMEDİ

Depremlerde dükkânında bazı hasarlar meydana geldiğini belirten Demir, “İş yerimde küçük hasarlar oluştu ama mesleğime devam ediyorum. Devletimiz ve milletimiz bize sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun. Yıkım kararı verilene ve yeni bir iş yeri yapılana kadar burada çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

"BU DÜKKANDA EMEĞİM, HATIRALARIM VAR"

Depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Demir, yaşadığı acılara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, “25 yıldır bu dükkândayım. Ailemin geçimini buradan sağladım. Kiracı olsam da burası benim hayatım oldu. Hatıralarım, emeğim burada. Başka bir gelir kapım yok. İslahiye benim vatanım. Kimse vatanını bırakıp gidemez.” ifadelerini kullandı.