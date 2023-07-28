Aşure gününün bereketinden faydalanmak için 7 güzel Tavsiye Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı Müslümanlar için ayrı bir önem arzediyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü için yapılması tavsiye edilen bazı güzellikler var. Sizler için bu tavsiyeleri derledik...

Hem hicri yılın başlangıcı hem de 1445 (2023) Muharrem ayının başlangıcına denk gelen 28 Temmuz Cuma günü itibariyle faziletli ibadetlere yönelmek gerekir. Bolluk ve bereket ayı olan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü yapılması için sizlere bazı tavsiyelerde bulunduk. İşte Aşure günü için 7 tavsiye...

Gusül Abdesti alın

İslam dininin temeli olan hususların başında temizlik gelir. Temizlik deyince akla elbette özen gösterilerek alınmış bir Gusül abdesti gelir. Gusül abdesti, öncelikle niyet edilerek, ağıza ve buruna bol su vererek, tüm vücudunu kirli ve kuru yer bırakmadan yıkayarak alınır.

Oruç Tutun

Gücü yetenlere Aşure gününde Oruç tutması tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur:

“Aşûre orucunu tutun; ancak (Yahudilere benzememek için) bir gün ön­ce veya bir gün sonra da tutmak sûretiyle yahudîlere mu­hâlefet edin!” buyruldu.

Allah Resûlü (sas), “Ramazan’dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurmuştur.

Sadaka verin ve ikramlarda bulunun

En özel ibadetlerden birisi elbette Sadakadır. Böyle mübarek günler, Yoksulları özellikle de yetimleri sevindirmek için bir fırsattır. Yetim gülerse Dünya güler düsturunu kabul edersek, bir yetimin yüzünü güldürmek bugün yapılacak en güzel ibadettir.

En Az 10 kişiye selam verin ve gülümseyin

Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur, buyurulmuştur. Çevremizdeki insanlara selam vererek bu değerli ibadeti yerine getirmiş oluruz.

Oruçlulara İftar verin

Hz. Peygamber (s.a.v): "Kim bir oruçluya iftar ettirirse onun kadar sevap kazanır" buyurmuştur. Aşure günü oruç tutanlara İftar vermek, hazırlamak, onların tuttuğu orucun sevabına nail olmamızı sağlar ve aynı zamanda ikramda bulunmuş oluruz.

Evinize 10 çeşit ihtiyaç malzemesi alın

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder.”(Taberânî)

Demek ki evimize rızkımızı bugün daha fazla almalıyız ki bugünün bereketinden bütün sene istifâde edelim.

Sahabeden Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” buyuruyor. (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

Dua Edin

Böyle özel günlerin feyzinden istifade etmek için elbette bolca dua etmeliyiz. Çünkü Allah katında bu günler birer fırsat günü gibidir. Dualar ve ibadetler daha makbul sayılır. Aşure gününde şu dualar okunabilir:

“Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”