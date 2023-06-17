Ataşehir'de kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğanın yakalanmaya çalışılması ve başka bir kurbanlık hayvanın trafikte araçların arasında ilerlemesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA Kurban Bayramı'na sayılı günler pazarda hareketlilik başladı… Her sene olduğu gibi bu yıl da alıcılarını bekleyen kurbanlıklar, zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşatıyor. 3 gün önce Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki kurban pazarına getirilen boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Kaçan boğanın peşine düştü Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamaya çalışırken, yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde önü kesilerek durdurulmaya çalışılan kurbanlık, sahibinin yere düşmesine neden oldu. Trafiğe çıktı Bir başka kurbanlık ise sahibinin elinden kurtularak D-100 kara yoluna çıktı. Yenisahra mevkisinde trafikteki araçlar arasında koşan kurbanlık ilginç görüntüler oluşturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında uzun süre koşan kurbanlık, yakalanmaya çalışıldığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.