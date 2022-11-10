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    Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler...

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 84 yıl geçti. Her 10 Kasım'da saygıyla anılan Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler gündem oldu.
    • 10.11.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:06
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    Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler...

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında, ilk günkü acı hala yüreklerde hissediliyor.

    Atatürk'e karşı olan özlem ve minnet duyguları her geçen gün artarken, hayatına dair detaylar ise titizlikle araştırılıyor.

    Atatürk'ü çocuklarına yakından tanıtmak isteyen anne ve babalar, en sevdiği şarkıları merak ediyor.

    Ölüm yılında hasretle anılan Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri merak edenler, arama motorlarına konu hakkında detayları yazıyor.

    Bu kapsamda da, "Atatürk hangi şarkı ve türküleri severdi?" sorusu gündeme taşındı.

    Peki, Atatürk hangi şarkı ve türküleri severdi? İşte yanıtı...

    Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler

    • Kırmızı Gülün Âli Var
    • Yanık Ömer
    • Çökertmeden Çıktımda Halilim
    • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor
    • Efem
    • Ata Barı
    • Mehrali Bey Ağıtı
    • Köroğlu Solağı
    • Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın
    • Sarı Zeybek
    • Havada Bulut Yok
    • Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
    • Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
    • Kışlalar Doldu Bugün

    Atatürk ün sevdiği şarkı ve türküler... #1


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