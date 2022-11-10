Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 84 yıl geçti. Her 10 Kasım'da saygıyla anılan Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler gündem oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında, ilk günkü acı hala yüreklerde hissediliyor.

Atatürk'e karşı olan özlem ve minnet duyguları her geçen gün artarken, hayatına dair detaylar ise titizlikle araştırılıyor.

Atatürk'ü çocuklarına yakından tanıtmak isteyen anne ve babalar, en sevdiği şarkıları merak ediyor.

Ölüm yılında hasretle anılan Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri merak edenler, arama motorlarına konu hakkında detayları yazıyor.

Bu kapsamda da, "Atatürk hangi şarkı ve türküleri severdi?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Atatürk hangi şarkı ve türküleri severdi? İşte yanıtı...

Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler

Kırmızı Gülün Âli Var

Yanık Ömer

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor

Efem

Ata Barı

Mehrali Bey Ağıtı

Köroğlu Solağı

Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın

Sarı Zeybek

Havada Bulut Yok

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa