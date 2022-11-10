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    Atatürk'ün sevdiği yemekler...

    Atatürk’ün sevdiği şarkılar, en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, 10 Kasım gününde milyonlarca insan tarafından araştırılıyor. Özellikle hangi yemekleri sevdiği gündem oluyor.
    • 10.11.2022 - 10:26
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    Atatürk'ün sevdiği yemekler...

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 84 yıl geçti.

    Geçen her zamanda artan minnet ve özlem duygusu ile anılan Atatürk için milyonlar, hasret dolu mesajlar paylaşıyor.

    Saygıyla andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını merak edenler ise titizlikle araştırma yapıyor.

    Özellikle Atatürk'ün hangi yemekleri sevdiğini merak edenler, konuya dair detayları öğrenmek istiyor.

    Bu kapsamda da, "Atatürk hangi yemekleri severdi?" sorusu gündemdeki yerini almış durumda...

    Peki, Atatürk hangi yemekleri severdi? İşte yanıtı....

    Atatürk'ün sevdiği yemekler

    Mustafa Kemal Atatürk, sabah kahvaltısında çoğunlukla çay ve kahve içerken, çok nadir olarak soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle kahvaltı yaptığı da olurdu.

    Bunun yanı sıra kahvaltı da peynirli omlet severdi. Etli kuru fasulye ve pilav yemeğini çok seven Atatürk, toplantılarda fava yemeğini tercih ederdi.

    Karnıyarık ve etli bamya yemeği de sevdiği yemekler arasında yer alıyor.

    Kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu. Her ne kadar çok tatlı tüketmese de Mustafa Kemal Atatürk’ün irmik helvasını sevdiği de söyleniyor.

    Atatürk ün sevdiği yemekler... #1


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