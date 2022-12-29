Atlı polis nasıl olunur, maaşları ne kadar?

Atlı polis nasıl olunur, maaşları ne kadar?

Özellikle pandemi döneminde öne çıkan atlı polisler, herkesin ilgisini çekti. Atlı polis olmak isteyenler de, "Atlı polis nasıl olunur, maaşları ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Doğrudan çevik kuvvete bağlı olan atlı polisler, özellikle pandemi döneminde ön plana çıkmaya başladı.

Yine şube tarafından seçilen atlı polislerin, bu konuma gelmek için bazı özellikleri tamamlaması gerekiyor.

Polsilik dışında atlı polislerin de tamamlaması gereken bazı özellikleri var. Bu özellikler sayesinde, atlı polis olarak çalışmak kolaylaşıyor.

Atlı polislere özellikle araç trafiğinin olmadığı yerlerde yani adalarda sıklıkla rastlanılmaktadır.Adaların hakimiyetini sağlamak ve huzurunu temin etmek için görevlendirilirler.

Atlı polis olmak isteyen adayların eğitimleri yine çevik kuvvet ve şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Peki, Atlı polis nasıl olunur? Maaşları ne kadar? İşte detaylar...

Atlı polis nasıl olunur?

Atlı polis olmak isteyen bir kişi 28 yaşını doldurmamış olması gerekir.

- Boy kilo endeksi olarak en fazla 80 kilo ve en fazla 180 cm boyunda olması gerekir. 180 cm boyundan uzun olan kişiler atlı polis olamazlar.

- Atlı polis olmak isteyen bir kişi hayvanları çok sevmesi gerekir. Aynı zamanda atlara karşı ayrı bir sevgisi olmalıdır.

- Ata binmeye engel olacak herhangi bir sağlık koşulu bulunmaması gerekir.

- Atlı polis eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

- KPSS'den belirlenmiş olan taban puan almak.

- Polis olmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık koşulunun bulunmuyor olması gerekir.

- Kronik rahatsızlığı bulunmamak.

Atlı polislerin maaşları ne kadar?

Atlı polis maaşı ortalama olarak 5.325 TL'den başlamaktadır.