Aydın'da arıcının hobisi şaşkına çeviriyor

Arıcılıkla uğraşanların cesareti şaşkına çeviriyor.
Bunun bir örneği de Aydın'da ortaya çıktı.
Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde ikamet eden İsa Süzer, gezgin arıcılık yapıyor.
Kendine has arı toplama tarzı bulunuyor
Bu nedenle ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor.
Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 41 yaşındaki Süzer’in arılarla olan yaşamı görenleri hayrete düşürüyor.
Genç adamın cesareti ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Film sahnelerini aratmıyor
Arı toplama işinin kendisi için de sıradan bir iş olduğunu belirtiyor.
Genç arıcının görenleri şaşkına çeviren arı toplama yöntemi ise film sahnelerini aratmayacak görüntüler oluşturuyor.
"Benim için sıradan bir iş"
Aynı zamanda baba mesleği olan arıcılığı çocuk yaşlardan bu yana yaptığını belirten İsa Süzer şu ifadeleri kullandı:
Arıların olduğu bölgede çalışırken oğul çıkarıp kovanı terk eden bir koloni geldi. Koloninin beyini aldım. Onu elimde tutunca ana arının peşinden gelen diğer tüm arılar da ana arının salgıladığı koku ile benim vücudumda toplanıyor. Koloninin tüm arıları benim vücudumda toplandıktan sonra bu koloniyi yeni bir kovana yerleştiriyoruz. Yaptığımı işi dışardan görenler şaşırsa da benim için sıradan bir iş. Vücudumda topladığım arılar zaman zaman beni soksa da etkilemiyor.