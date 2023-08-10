Aydın'da arıcının hobisi şaşkına çeviriyor Bölgede arıcılıkla uğraşan ve 'arı adam' lakabıyla tanınan 41 yaşındaki İsa Süzer’in, arılarıyla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu.

İHA

Arıcılıkla uğraşanların cesareti şaşkına çeviriyor.

Bunun bir örneği de Aydın'da ortaya çıktı.

Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde ikamet eden İsa Süzer, gezgin arıcılık yapıyor.

Kendine has arı toplama tarzı bulunuyor

Bu nedenle ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor.

Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 41 yaşındaki Süzer’in arılarla olan yaşamı görenleri hayrete düşürüyor.

Genç adamın cesareti ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Film sahnelerini aratmıyor

Arı toplama işinin kendisi için de sıradan bir iş olduğunu belirtiyor.

Genç arıcının görenleri şaşkına çeviren arı toplama yöntemi ise film sahnelerini aratmayacak görüntüler oluşturuyor.

"Benim için sıradan bir iş"

Aynı zamanda baba mesleği olan arıcılığı çocuk yaşlardan bu yana yaptığını belirten İsa Süzer şu ifadeleri kullandı: